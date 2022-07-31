الموارد البشرية”: 11 حقاً للعامل يعد الإخلال بها من جرائم الاتجار بالأشخاص

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحقوق التي يجب الحصول عليها من قبل العامل، كون الإخلال بها من قبل أصحاب العمل يعد نوعاً من جرائم الاتجار بالأشخاص.
وبيّنت الوزارة، أن تلك الحقوق تشمل احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية، وقراءة العقد قبل التوقيع والحصول على نسخة منه، ورفض التوقيع على المستندات دون رضا العامل، وعدم تحميله الرسوم المالية لتجديد وثائقه الرسمية، والحصول على المعاملة الإنسانية الحسنة.
ونوهت إلى أن الحقوق تتضمن رفض العمل لغير صاحب العمل ما لم يكن وفق النظام، والحصول على أجره في الوقت المحدد، والحصول على فترات راحة أثناء العمل، والحصول على عقد عمل مكتوب أو موثق حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.
وجاء في قائمة الحقوق، الحصول على قيمة تذاكر السفر والخروج النهائي ونقل الخدمات، ورفض العمل تحت أشعة الشمس أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الفترات المحددة بقرار من الوزير.
وفق “أخبار 24”.