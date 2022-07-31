“أمير جازان بالإنابة” يسلم 91 وحدة سكنية للمستفيدين بضاحية الملك عبد الله

سلم أمير منطقة جازان بالإنابة، الأمير محمد بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، 91 وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع فلل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضاحية الملك عبدالله.
واستمع نائب أمير منطقة جازان، إلى شرح حول تفاصيل المشروع الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج الإسكان الذي تنفذه الوزارة، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب.
واطلع الأمير على التقرير نصف السنوي الأول لفرع شؤون الإسكان بمنطقة جازان لعام 2022م، الذي تضمن ما حققه الفرع من منجزات ومبادرات وشراكات أسهمت في تحقيق مستهدفات الوزارة، وبرنامج جودة الحياة، وتوفير ما يقارب من 80 ألف منتج سكني متنوع. وفق “أخبار 24”.
وأثنى أمير المنطقة بالإنابة على فرع شؤون الإسكان بالمنطقة ومنسوبيه والجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي وغير الربحي، نظير تكامل جهودهم الرامية لتحقيق تطلعات الأسر المستفيدة، بامتلاك المسكن المناسب بجودة عالية وإجراءات تنظيمية ميسرة، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير العيش الكريم للمواطن.