شهدت مدينة الرياض مساء أمس (الأحد) هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تسببت في غرق عدد من الشوارع والطرق وعرقلة الحركة المرورية.
ووثقت مقاطع فيديو غرق عدد من الشوارع في جنوب العاصمة تحديدا في حي العزيزية، حيث تسببت في احتجاز عدد من المركبات في تجمعات لمياه الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وأجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
بعد تساقط #أمطار غزيرة.. غرق عدة شوارع في مدينة #الرياض https://t.co/Wje9gDGILb pic.twitter.com/BUrz1fVgyT
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 31, 2022