نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بعد تساقط أمطار غزيرة.. غرق عدة شوارع في مدينة الرياض
01/08/2022   8:16 ص

بعد تساقط أمطار غزيرة.. غرق عدة شوارع في مدينة الرياض

+ = -
833

شهدت مدينة الرياض مساء أمس (الأحد) هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تسببت في غرق عدد من الشوارع والطرق وعرقلة الحركة المرورية.

ووثقت مقاطع فيديو غرق عدد من الشوارع في جنوب العاصمة تحديدا في حي العزيزية، حيث تسببت في احتجاز عدد من المركبات في تجمعات لمياه الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وأجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

بعد تساقط أمطار غزيرة.. غرق عدة شوارع في مدينة الرياض

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221179.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.