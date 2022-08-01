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جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المحملة بالأتربة على معظم المناطق
01/08/2022   8:17 ص

طقس اليوم.. استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المحملة بالأتربة على معظم المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مدن المملكة.

وقال التقرير إن التوقعات تشير إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان.

وأضاف أن فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ستستمر على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة، و43 درجة في المدينة المنورة، و38 درجة في الرياض والدمام، و39 درجة في جدة).وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المحملة بالأتربة على معظم المناطق

جديد المحليات
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