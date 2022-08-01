“الصحة” توضح عوامل الإصابة بالتخثر الوريدي في السفر وطرق الحماية منها

بيّنت وزارة الصحة، أمس (الأحد)، أن الجلوس لفترة طويلة أثناء السفر مضر للساقين، وذلك لزيادة ساعات الجلوس في المواصلات، ما يؤدّي إلى حدوث ما يسمّى “التخثر الوريدي”.
وأوضحت أن التخثر الوريدي في السفر عبارة عن تكوّن جلطة دموية في أوردة الساق، حيث تزيد احتمالية حدوثها في الرحلات الطويلة التي تستغرق 4 ساعات وأكثر، ويمكن الحماية منها عبر الحركة باستمرار كل ساعة، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وارتداء الملابس المريحة. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص عوامل الإصابة بالتخثر الوريدي في الساق أثناء السفر، فتتضمّن: “وجود إصابة سابقة به، والحمل والولادة، والميل الوراثي للتجلط، والتقدم في السن، والسمنة”، حيث شدّدت الوزارة على ضرورة استشارة الطبيب قبل السفر في حال وجود أحد هذه العوامل.