“المرئي والمسموع” تلزم المعلنين عبر منصات التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أمس (الأحد)، استحداث ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق” إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
وطالبت الهيئة السعوديين الممارسين لهذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة “إعلام” قبل تاريخ 01/10/2022، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية، موضحة أن قيمة الترخيص 15 ألف ريال، وتستمر مدته لـ3 سنوات.
وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات بما فيها التصنيف العمري، ووجوب عرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له. وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو شفهيًا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي، كما يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي سيعلن عنها وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت مقاطع، أو صورا، أو صورا متحركة، أو نصوصا، أو عبارات، أو غيرها.