“الأراضي البيضاء”: صرف 37 مليون ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع الإسكان في عدة مدن

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء”، صرف أكثر من 37.8 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية، وخدمات المياه في عدة مشاريع سكنية في مناطق مختلفة.
وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.
وأبان أن الإيرادات صُرفت على مشاريع “إسكان بدر، وإسكان الرس، وإسكان تيماء، وإسكان أملج، وإسكان الأحساء، وإسكان أبها التعاون، وإسكان خميس مشيط، ومشروعي الدمام الشمالي والجنوبي”.وفق “أخبار 24”.
وأكّد البرنامج استمراره في تخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية، مبيناً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.