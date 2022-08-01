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رياضة > اتحاد الكرة يعتزم الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
01/08/2022   2:00 م

اتحاد الكرة يعتزم الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الإثنين) أنه يعتزم الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026.

وأوضح الاتحاد أنه سيتقدم للاتحاد القاري بملف متكامل مدعم بالمتطلبات والشروط كافة، يتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم اللامحدود من القيادة، واهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لافتاً إلى أن الرغبة في استضافة البطولة، تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة.وفق “أخبار 24”.

وأبان أن الخطة الطموحة التي وضِعت لكرة القدم النسائية في المملكة، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشرّف في البطولات، وإنما تقديم نسخة مميزة لكرة القدم النسائية، مبيناً أنه سيتم تكوين لجنة مختصة، للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المطلوبة بما يحقق الهدف المنشود.

اتحاد الكرة يعتزم الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

رياضة
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