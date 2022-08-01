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جديد المحليات > يستمر لمدة شهر.. انطلاق مهرجان بريدة للتمور
01/08/2022   2:00 م

يستمر لمدة شهر.. انطلاق مهرجان بريدة للتمور

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انطلق مهرجان بريدة للتمور، اليوم (الإثنين)، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وإشراف إمارة المنطقة، ويستمر لمدة 30 يوماً، بمدينة التمور ببريدة.

وأشار مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن مهرجان تمور بريدة يحظى باهتمام ومتابعة أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، لافتاً إلى أن المهرجان هيأ منظومة متكاملة من الفعاليات والخدمات التي تواكب الحدث، ورسم أبعاداً مثالية ومنظمة لتسويق التمور.

وأضاف أن المهرجان هيأ مجموعة من البرامج المصاحبة التي تعنى بالتمور ومشتقاتها، مؤكداً أنه يسعى أيضا إلى زيادة النطاق التسويقي لتمور المنطقة، وجذب القوة الشرائية وتوسيع دائرتها وتهيئتها للمستهلك والمستثمر وتصديرها داخل المملكة وخارجها.

مهرجان بريدة للتمور

مهرجان بريدة للتمور

مهرجان بريدة للتمور

مهرجان بريدة للتمور

وفق “أخبار 24”.

يستمر لمدة شهر.. انطلاق مهرجان بريدة للتمور

جديد المحليات
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