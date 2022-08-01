تكليف سامي الحسيني محافظًا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

صدر قرار بتكليف سامي بن إبراهيم الحسيني محافظًا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلفا للمحافظ السابق صالح الرشيد، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذيا للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وكان الحسيني يشغل منصب نائب محافظ “منشآت” للتخطيط والتطوير منذ عام 2019، كما شغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لـ”شركة مطارات الرياض” بين 2018 و2019، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في ذات الشركة بين عامي 2017 و2018.
وتولى الحسيني في السابق منصب مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن”، وعدد من المناصب في شركات أخرى، وهو حاصل على بكالوريوس العلاقات العامة عام 2001 من “جامعة الملك سعود”، ودبلوم متقدم في القيادة عام 2017 من المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا.وفق “أخبار 24”.