لرصد التطبيقات والادعاءات المخالفة.. تشكيل لجنة الممارسات المهنية والأخلاقيـة بالصحة النفسية

أصدر وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، اليوم (الإثنين) قراراً بتشكيل لجنـة الممارسات المهنية والأخلاقيـة في الصحة النفسـيـة.
وتضمن القرار تشكيل اللجنة من مختصين من الإدارة العامـة للصحة النفسية والاجتماعيـة بالوزارة، والجمعية السعودية للطب النفسي، والجمعية السعودية لعلم النفس ومؤسسات المجتمع المدني.
وحدد القرار مهام اللجنة في: رصد الممارسات والتطبيقات المخالفة في الصحة النفسية، ورصد الممارسات والادعـاءات المخالفـة الصـادرة مـن الممارسين المرخصـين وغير المرخصين، والتعريف بالممارسات المهنيـة السليمة والقواعـد المهنيـة وبيـان الموقـف العلمي حيال ما يستجد من ممارسات وتطبيقات، إلى جانب متابعـة مـا يـنـشـر فـي وسـائل الإعلام والتواصل الاجتمـاعي وتوضيح وجهة النظر العلمية والمهنية حيالها. وفق “أخبار 24”.
ودعت اللجنة الجميع تزويدها بما لديهم مـن ملاحظات أو مقترحـات أو أفكار تسهم في دعم أعمالها وتحقيق الهدف منهـا وذلك على البريدالإلكتروني.