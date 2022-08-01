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جديد المحليات > بـ 2.6 مليار دولار.. “أرامكو” تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لشركة “فالفولين”
01/08/2022   4:53 م

بـ 2.6 مليار دولار.. “أرامكو” تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لشركة “فالفولين”

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وقعت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” اليوم (الإثنين)، اتفاقية شراء للاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية، بقيمة 2.65 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنها ستستفيد من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة فالفولين، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد 150 عامًا.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو محمد بن يحيى القحطاني، إن قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين يتوافق تمامًا مع استراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجها من زيوت الأساس حول العالم. وفق “أخبار 24”.

ومن جهته، أكد كبير الإداريين التنفيذيين في شركة فالفولين، سام ميتشيل أن بيع أعمال المنتجات العالمية يمثل المحصلة الناجحة لاستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق القيمة الكاملة بعيدة المدى لخدمات البيع بالتجزئة.

بـ 2.6 مليار دولار.. “أرامكو” تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لشركة “فالفولين”

جديد المحليات
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