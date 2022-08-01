كورونا في المملكة.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي واستقرار الحالات الحرجة والوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعاً في الإصابات الجديدة المسجلة بـ”كورونا”، ونسب التعافي من المرض، واستقرار أعداد الحالات الحرجة، والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 288 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 65 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 809960 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استقرار منحنى الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل خروج أو دخول حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي الحالات الحرجة 124 حالة، وهو نفس العدد المسجل بالأمس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 467 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 795756 حالة. وفق “أخبار 24”.
واستقرت الوفيات المسجلة نتيجة كوفيد 19، حيث توفيت حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو نفس العدد المسجل بالأمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9252 حالة وفاة.