“الأرصاد”: أمطار المنطقة الوسطى والشرقية الصيفية أمر “غير اعتيادي” وقد يتكرر

وصف المركز الوطني للأرصاد، الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية، بأنها من الحالات المطرية “غير الاعتيادية” التي تحدث في هذه الفترة من فصل الصيف.
وقال مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ حمزة كومي، إنه لا يُستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة القادمة في ظل التغييرات المناخية والظواهر الجوية الحادة والمتطرفة التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة.
وأضاف أن السجلات المناخية لمحطات الرصد المأهولة للمركز تشير إلى تسجيل مدن المناطق الوسطى والشرقية كميات أمطار متفاوتة منذ عام 1993، فيما بلغت كمية الأمطار في العاصمة الرياض يوم أمس الأحد 26.6 ملم. وفق “أخبار 24”.