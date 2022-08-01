انخفاض التمويل العقاري السكني للأفراد في الربع الثاني من العام الحالي وارتفاع القروض الاستهلاكية

كشف تقرير للبنك المركزي السعودي “ساما”، عن انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022.
وأوضح التقرير أن حجم التمويل خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ أكثر من 31.1 مليار ريال، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2021 الذي بلغ حجم التمويل فيه أكثر من 32.8 مليار ريال.
وأبان أنه في شهر يونيو الماضي بلغ حجم التمويل للفلل والشقق والأراضي، أكثر من 13.1 مليار ريال لإجمالي عدد عقود بلغ نحو 16.5 ألف عقد، وفي مايو بلغ حجم التمويل 8.8 مليار ريال لـ10.9 ألف عقد، وفي أبريل بلغ حجم التمويل 9.2 مليار ريال لأكثر من 11.2 ألف عقد.
وأشار إلى أن إجمالي القروض الاستهلاكية ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ حيث بلغ أكثر من 445.7 مليار ريال، مقارنة بـ394.1 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2021. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن إجمالي قروض البطاقات الائتمانية سجل ارتفاعاً خلال الربع الثاني حيث بلغ أكثر من 20.5 مليار ريال ، مقارنة بنحو 18.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي.
ولفت إلى أن القروض الائتمانية كانت لترميم وتحسين عقارات، وسيارات ووسائل نقل شخصية، وأثاث وسلع معمرة، وتعليم، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، وسياحة وسفر، وأخرى.