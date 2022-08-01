نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعرف على شروطه.. “هيئة الفضاء” تنظم البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء بالرياض
01/08/2022   10:51 م

تعرف على شروطه.. “هيئة الفضاء” تنظم البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء بالرياض

+ = -
274

تنظم الهيئة السعودية للفضاء البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء في الرياض، بالتعاون مع Imperial College London وThunderbird School of Global Management.

يهدف البرنامج، الذي يُقام في مركز هواوي لفضاء المستقبل، إلى رفع المعرفة وتنمية مهارات الطلاب الجامعيين في مجال الفضاء وعلومه، من خلال دورات تدريبية يقدمها مختصون في علوم الفضاء.

ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة بمعايير تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويدرس حالياً في مرحلة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، واجتياز امتحان القبول الخاص بالبرنامج.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل في 7 أغسطس الجاري، وسيقام البرنامج خلال الفترة 14– 25 أغسطس؛ وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الملتحقين في البرنامج سيحصلون على شهادات معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع Imperial College London وThunderbird School of Global Management.

ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.

التدريب

تعرف على شروطه.. “هيئة الفضاء” تنظم البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء بالرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221285.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.