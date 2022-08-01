أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الاثنين)، عن إطلاق برنامج “الحوافز والمكافآت” الموسمي للمنشآت؛ وذلك للمشاركة في “مواسم العلا” المقبلة.
وأوضحت أن برنامج الحوافز “الموسمي” يعد الأول من نوعه في المملكة، وتم تطويره لجذب أصحاب الأعمال، ودعمهم والترويج لأنشطتهم التجارية في موسم العلا؛ مما يتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المشاركة فيه.
وأضافت بأن مزايا البرنامج للمنشآت الصغيرة يتضمن دعم الأعمال حتى 100ألف ريال، إلى جانب 500 ألف للمنشآت المتوسطة، ومليون ريال للكبيرة، مع تسهيل الترخيص، وتوفير موقع للمشروع والترويج له على حسابات الهيئة.
أما برنامج المكافآت الموسمي فأشارت الهيئة إلى أنه يهدف إلى خلق بيئة تنافسية بين مجتمع الأعمال في العلا، ومكافأة الأعمال والأفراد الذين يساهمون في خلق تجربة مختلفة للزوار.
ونوهت بأن المكافآت الموسمية للشركات تتضمن تقديم هدايا مادية وعينية للفائزين بواقع 100 ألف ريال لصاحب المركز الأول، و50 ألفاً للثاني، و25 ألفاً للثالث. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المكافآت الموسمية للأفراد تتضمن جوائز مالية تتمثل في 10 آلاف ريال لصاحب المركز الأول، و5 آلاف للثاني، و2.5 ألف للثالث، إلى جانب مجموعة من الهدايا العينية، مع منح الفرد شهادة الجودة، وإتاحة التدريب مع مختلف الأفراد ذوي الخبرة.
“#هيئة_العلا” تطلق برنامج الحوافز والمكافآت للمنشآت المشاركة في #مواسم_العلا المقبلة https://t.co/xXgbYK37PS pic.twitter.com/rouY6zhJi4
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 1, 2022