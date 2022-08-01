فتح أبوابه مجاناً للزائرين ويتنقل خلال 3 مناطق.. معرض “ذا لاين” يجتذب الزوار للتعرف على معالم مدينة المستقبل

اجتذب معرض نيوم لمدينة المستقبل “ذا لاين” بتصاميمه المعمارية وعروضه الهندسية للمدينة المبتكرة، الزوار للتعرف على معالم وإمكانات “ذا لاين” المعمارية والهندسية، والوقوف عن قرب على فكرة التصاميم بشكل مباشر.
وأتاح المعرض، المقام في “جدة سوبردوم”، للزوار التجول فيه من 10 صباحاً حتى 11 مساءً، مقدماً لهم 50 جولة يومياً بمعدل ساعة لكل جولة لمشاهدة محتويات المعرض، يرافق الزوار خلالها مرشدون يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية.
ووظف المعرض في استقطاب زواره شاشات العرض الكبيرة، والصور، وباركود QR يحتوي على معلومات تفصيلية لمراحل المشروع كافة وأهم مقوماته.
واتسمت تصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” بمقومات فريدة، تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، حيث تتمحور حول الإنسان والتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لـ170 كيلومتراً، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، كما ستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً. وفق “أخبار 24”.
وتسهم هذه المساحة الصغيرة بالمحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة مقارنة بالمدن الأخرى، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة؛ وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم.
يذكر أن المعرض سينتقل إلى عدد من المحطات بعد جدة، تشمل: المنطقة الشرقية، ثم العاصمة الرياض، ويستمر حتى 14 من شهر أغسطس الجاري، كما يفتح المعرض أبوابه مجاناً للزائرين، حيث يمكن حجز التذاكر عبر تطبيق “هلا يلا” للفعاليات.