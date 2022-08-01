شاهد.. مطار الملك خالد ينظم استقبالاً للطلبة المشاركين في برنامج “نخبة”

نظم مطار الملك خالد الدولي في الرياض، استقبال الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج الإعداد لنخبة الجامعات؛ وذلك بعد تنافس خاضه الآلاف من طلبة الصف الأول الثانوي.
وأوضح المطار أنه سهل الإجراءات لأكثر من 100 طالب من طلاب برنامج “نخبة”؛ وذلك لانطلاقهم إلى المملكة المتحدة لحضور برنامج جامعة أوكسفورد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، كشفت عن قبول 400 طالب وطالبة بعد مجموعة من الإجراءات، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد طلبة المرحلة الثانوية الطموحين وذوي الأداء العالي؛ للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم.
سعدنا بتنظيم عملية استقبال أكثر من مئة طالب من طلاب برنامج “نخبة” للإعداد لنخبة الجامعات أحد برامج مسار القادة @MiskLeadership في مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” وتسهيل إجراءات انطلاقهم إلى المملكة المتحدة لحضور برنامج جامعة أوكسفورد، تمنياتنا لهم بالتوفيق في رحلتهم التعليمية. pic.twitter.com/q1auULPRTv
— RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) August 1, 2022