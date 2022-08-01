نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شاهد.. مطار الملك خالد ينظم استقبالاً للطلبة المشاركين في برنامج “نخبة”
01/08/2022   10:50 م

شاهد.. مطار الملك خالد ينظم استقبالاً للطلبة المشاركين في برنامج “نخبة”

+ = -
287

نظم مطار الملك خالد الدولي في الرياض، استقبال الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج الإعداد لنخبة الجامعات؛ وذلك بعد تنافس خاضه الآلاف من طلبة الصف الأول الثانوي.

وأوضح المطار أنه سهل الإجراءات لأكثر من 100 طالب من طلاب برنامج “نخبة”؛ وذلك لانطلاقهم إلى المملكة المتحدة لحضور برنامج جامعة أوكسفورد. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، كشفت عن قبول 400 طالب وطالبة بعد مجموعة من الإجراءات، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد طلبة المرحلة الثانوية الطموحين وذوي الأداء العالي؛ للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم.

شاهد.. مطار الملك خالد ينظم استقبالاً للطلبة المشاركين في برنامج “نخبة”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221288.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.