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جديد المحليات > إطلاق خدمة البلاغات والشكاوى على محطات الوقود ومراكز الخدمة عبر موقع وزارة الطاقة
01/08/2022   10:50 م

إطلاق خدمة البلاغات والشكاوى على محطات الوقود ومراكز الخدمة عبر موقع وزارة الطاقة

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أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود خدمة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة.

وأشارت اللجنة، اليوم (الاثنين)، إلى أن الشكاوى والمخالفات التي ستنظر فيها ستكون حول الخدمات المقدمة في المراكز والمحطات، وتتضمن قطاعات (المنتجات البترولية، والغاز، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة، والمنتجات البتروكيميائية). وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أنه تم تخصيص أيقونة للبلاغات عبر موقع الوزارة بحيث يقوم الشاكي بتعبئة البيانات المطلوبة؛ ومن ثم وصف الشكوى.

يذكر أن اللجنة تم تكوينها العام الماضي بقرار من مجلس الوزراء وتضم ممثلين من 11 وزارة وهيئة.

إطلاق خدمة البلاغات والشكاوى على محطات الوقود ومراكز الخدمة عبر موقع وزارة الطاقة

جديد المحليات
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