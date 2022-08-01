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جديد المحليات > بعد إلزام المعلنين به.. “المرئي والمسموع” توضح خطوات إصدار ترخيص تقديم الإعلانات عبر مواقع التواصل
01/08/2022   10:50 م

بعد إلزام المعلنين به.. “المرئي والمسموع” توضح خطوات إصدار ترخيص تقديم الإعلانات عبر مواقع التواصل

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أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الخطوات الواجب على المعلنين اتباعها للحصول على تراخيص تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”.

وتبدأ الخطوات بالدخول على نظام التراخيص الموحد، واختيار خانة التسجيل، والدخول عبر النفاذ الوطني، واختيار خدمة ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم اختيار إصدار ترخيص، والاطلاع والموافقة على الشروط والضوابط، وأخيراً تعبئة البيانات، والتعهد بصحتها وإرسال الطلب.

وتتيح “موثوق” خدمة تسجيل الأفراد من المواطنين لتقديم الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك من خلال ترخيص إلزامي لمزاولة النشاط، قيمته 15 ألف ريال ويستمر لمدة 3 سنوات.

بعد إلزام المعلنين به.. "المرئي والمسموع" توضح خطوات إصدار ترخيص تقديم الإعلانات عبر مواقع التواصل

وفق “أخبار 24”.

بعد إلزام المعلنين به.. “المرئي والمسموع” توضح خطوات إصدار ترخيص تقديم الإعلانات عبر مواقع التواصل

جديد المحليات
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