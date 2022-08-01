تشمل تجارب ودراسات لسلوك الجمهور.. انطلاق حملة “خلك حريص” للتوعية بمخاطر الاحتيال المالي

أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، حملة وطنية واسعة النطاق لرفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي تحت شعار “خلك حريص”، بمشاركة جميع البنوك وعدة جهات رسمية في المملكة.
وانطلقت المرحلة الأولى من الحملة بتجربة اجتماعية فريدة، اختير فيها الجمهور ودُرِس سلوكه وتجاوبه مع طرق الاحتيال الحديثة كالعروض الوهمية المغرية، وكيفية محافظة المستخدم على سرية معلوماته الشخصية، بالإضافة إلى اختبار يقيس مدى وعيه بطرق الاحتيال الإلكتروني.
وأنشأت اللجنة والاتحاد 6 مواقع للتجربة الاجتماعية، تستهدف دراسة سلوك الجمهور ومدى تجاوبه مع مواقع الاحتيال المغرية بتقديم خدمات وعروض تستهدف المهتمين بالاستثمار، وخدمات التعليم، والمسابقات والجوائز، وعروض السياحة والسفر، علماً بأن جميع المواقع المستخدمة في التجربة مصممة بطريقة تراعي خصوصية المستخدم ولا تحتفظ بأي معلومة مدخلة، وتقدم له رسالة تحذيرية بضرورة الحفاظ على بياناته قبل مشاركتها في الموقع.
واستمرت هذه التجربة الاجتماعية الرقمية من 29 يونيو حتى 16 يوليو 2022، وأظهرت نتائجها أن هناك تفاعلاً مع جميع المواقع بنسب متفاوتة من المدن المستهدفة، بينما تصدرت عروض الجوائز والمسابقات الوهمية إلى أعلى نسبة تفاعل تجاوزت 71 ألف زيارة. وفق “أخبار 24”.
وعلى ضوء أرقام ونتائج تلك التجربة الاجتماعية، انطلقت المرحلة الثانية من الحملة على جميع قنوات التواصل الرقمية والتقليدية مع الجمهور، تحث كل أفراد المجتمع على المشاركة الفعَّالة في نشر الوعي عبر جميع القنوات المتاحة باستخدام وسم “#خلك_حريص”، حيث بدأت جميع البنوك بتفعيل مخرجات الحملة عبر جميع القنوات، بالتزامن مع بدء ظهور الرسائل التوعوية في الطرق والمراكز التجارية والمطارات، وشاشات البنوك الداخلية وأجهزة الصرف الآلي.
كما استهدفت كل شرائح المجتمع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى متنوع بالتعاون مع العديد من المؤثرين لنشر الرسائل التوعوية على أوسع نطاق من خلال نشر المحتوى بأربع لغات.
وفي السياق ذاته، ستُطلَق لأول مرة حافلة توعوية من مدينة الرياض إلى 10 محافظات في المملكة تحمل سفراء مدربين ومؤهلين لرفع وعي الجمهور بالتعاملات المالية وتثقيفهم لمكافحة الاحتيال المالي والطرق السليمة في التعاملات المالية؛ وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة.
كما تشهد الحملة مشاركة واسعة لجميع شركات وتطبيقات الشحن والتوصيل الرائدة في المملكة، حيث ستسهم في نشر 800 ألف ملصق توعوي يُرفَق مع الشحنات والعديد من المخرجات عبر القنوات الرقمية من خلال تطبيقات التوصيل وشركات الشحن، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.