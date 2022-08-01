بالصور.. الماضي يدشن مهرجان وسوق “صقعي الخرج” لعام ١٤٤٤هـ

دشن محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/٣هـ مهرجان وسوق التمور تحت شعار “صقعي الخرج ” لعام ١٤٤٤هـ بساحة احتفالات الخرج غرب المحافظة الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية الخرج وغرفة الخرج وبرعاية ذهبية من طموح للإستشارات الإدارية .
حضر الافتتاح أعضاء لجنة التنمية السياحية ومدراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، يشمل المهرجان على خيمة مجهزة بالتكيف للمشاركين من شركات ومؤسسات ومصانع تهتم وتختص بالتمور لعرض المنتجات والمواد التحويلية من التمور إلى جانب مشاركة كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ويحظى المهرجان بإهتمام من المتسوقين من المملكة ودول الخليج .
كما يحتوي المهرجان على مشاركة من الكافيهات بجلسات معدة ومجهزة بموقع المهرجان حيث تم تجهيز الرذاذ ليخفف حرارة الأجواء ويلطفها .
ويضم أيضاً سوق الدلالين “حراج التمور ” الذي ينطلق من بعد صلاة الفجر مباشرةً بتنظيم احترافي ومعد من اللجنة في الدخول والخروج والبيع والشراء .