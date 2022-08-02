المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي استهداف ومقتـل زعيم تنظيم القـاعدة أيمن الظواهري

أعلنت وزارة الخارجية ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، استهداف ومقتـل زعيم تنظيم القـاعدة الإرهـابي أيمن الظواهري.
وقالت الوزارة إن الظواهري يعد من قيادات الإرهـاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهـابية مقيتة في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم الأخرى، قتـل على إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون.
ونوهت إلى أن حكومة المملكة أكدت أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهـاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهـابية.
فيديو | المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأميركي عن مـقتل الإرهـابي #أيمن_الظواهري #الإخبارية pic.twitter.com/O0cAAjEl6l
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2022
وفق “أخبار 24”.