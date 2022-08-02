نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي استهداف ومقتـل زعيم تنظيم القـاعدة أيمن الظواهري
02/08/2022   7:02 ص

المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي استهداف ومقتـل زعيم تنظيم القـاعدة أيمن الظواهري

+ = -
989

أعلنت وزارة الخارجية ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، استهداف ومقتـل زعيم تنظيم القـاعدة الإرهـابي أيمن الظواهري.

وقالت الوزارة إن الظواهري يعد من قيادات الإرهـاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهـابية مقيتة في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم الأخرى، قتـل على إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون.

ونوهت إلى أن حكومة المملكة أكدت أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهـاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهـابية.

وفق “أخبار 24”.

المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي استهداف ومقتـل زعيم تنظيم القـاعدة أيمن الظواهري

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221353.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.