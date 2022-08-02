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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بغبار وبرد تشمل معظم المناطق واستمرار انخفاض الحرارة
02/08/2022   7:02 ص

طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بغبار وبرد تشمل معظم المناطق واستمرار انخفاض الحرارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان.

وأضاف أن الحالة ستستمد لأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة والدمام، و42 درجة في المدينة المنورة، و39 درجة في الرياض وجدة).

طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بغبار وبرد تشمل معظم المناطق واستمرار انخفاض الحرارة

جديد المحليات
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