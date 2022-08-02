أسامة المرمش.. ملك “هاتريك التصديات” وأسد متعطش لحصد البطولات

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، مسلسل النجاح للمنتخبات السعودية، في كل الأجيال، بعدما نجح أخضر الشباب في التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، مساء أمس الأحد، بعدما تخطى عقبة اليمن، في ربع نهائي البطولة.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ليتم اللجوء بعد ذلك إلى ركلات الترجيح التي حسمها “الأخضر” لصالحه بنتيجة (3-1).
فوز الأخضر الشاب جاء بعدما تألق حارس مرمى عرين المنتخب أسامة المرمش، الذي تصدى لثلات ركلات ترجيح أمام لاعبي اليمن، ليقود الأخضر إلى نصف نهائي البطولة.
وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب الوطني للشباب إلى نصف نهائي كأس العرب، ليواجه نظيره الفلسطيني الذي تخطى عقبة الأردن في ربع النهائي.
تألق حارس مرمى المنتخب الوطني، أسامة المرمش، أدى إلى حصوله على لقب رجل المباراة بعد تصديه لـ3 ركلات جزاء ترجيحية يمنية، من قبل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب.
المرمش منح الأمل في صفوف الأخضر الشاب، للفوز أمام نظيره الفلسطيني، والوصول إلى نهائي البطولة، آملا في تحقيق إنجاز جديد بحصد اللقب، الذي يحتفظ به المنتخب السعودي. وفق “أخبار 24”.
ويعد المنتخب السعودي حامل لقب البطولة، بعدما توج بها في النسخة الماضية، التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية، وهي النسخة التي شهدت تألق حارس الأخضر أسامة المرمش أيضًا.
تكرار سيناريو السنغال
كرّر المرمش تألقه في التعامل مع الترجيحيات، ليعيد سيناريو العام الماضي، حين تعادل المنتخب السعودي 1ـ1 مع نظيره السنغالي، لحساب دور الثمانية من البطولة ذاتها.
ومع وصول المنتخبين لركلات الترجيح، كان المرمش لا يزال عمره 17 عاما، تصدى للركلات السنغالية الأولى والثانية والخامسة، وعبَر بالمنتخب، بطل تلك النسخة، إلى نصف النهائي.
المرمش اتحادي
وفي العام الماضي، وبعد تألقه في بطولة كأس العرب، انتقل المرمش من صفوف نادي التعاون إلى الاتحاد، موقعًا مع الأخير عقدًا لمدة 4 مواسم، حتى 2025.
وولد الحارس أسامة المرمش 6 يوليو عام 2003، وبدأ مسيرته في عالم حراسة المرمى مع فريق الجبلين، وخاض تجربة بعد ذلك في نادي التعاون، وحاليا هو حارس مرمى لفريق الاتحاد للشباب.