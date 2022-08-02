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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. الإصابات تعاود الانخفاض وارتفاع الوفيات والحالات الحرجة
02/08/2022   2:30 م

مستجدات كورونا.. الإصابات تعاود الانخفاض وارتفاع الوفيات والحالات الحرجة

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عاودت الإصابات بفيروس كورونا في المملكة الانخفاض مجدداً، بعدما شهدت ارتفاعاً أمس، حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 227 إصابة، بانخفاض قدره 61 حالة عن يوم أمس.

وتراجعت حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تماثل 346 مصاباً للشفاء، لكنها بقيت في معدلات أعلى من الإصابات الجديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 796102 من أصل 810187 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة، بينما لاتزال هناك 4830 حالة نشطة.

في المقابل ارتفعت الحالات الحرجة بمعدل طفيف مقارنةً بأمس، حيث دخلت 3 حالات حرجة العناية المركزة، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 127 حالة.

كما ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة كوفيد 19، بتسجيل 3 وفيات، وبذلك يرتفع إجمالي المتوفين إلى 9255 شخصاً منذ بداية كورونا في المملكة.  وفق “أخبار 24”.

 حالات كورونا

مستجدات كورونا.. الإصابات تعاود الانخفاض وارتفاع الوفيات والحالات الحرجة

جديد المحليات
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