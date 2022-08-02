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جديد المحليات > “الإحصاء”: الميزان التجاري يحقق فائضاً يتجاوز 90 مليار ريال خلال مايو 2022
02/08/2022   2:34 م

“الإحصاء”: الميزان التجاري يحقق فائضاً يتجاوز 90 مليار ريال خلال مايو 2022

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أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل الميزان التجاري السعودي فائضًا قدره 90.3 مليار ريال خلال شهر مايو 2022، مسجلا أعلى قيمة منذ سنوات.

وأوضحت الهيئة وفقًا للبيانات ارتفاع الصادرات الإجمالية للمملكة في مايو 2022 بنسبة 83% مقارنة بالشهر نفسه من 2021، لتصل إلى نحو 144.1 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 22% لتصل إلى 53.9 مليار ريال.

يشار إلى أن الصادرات النفطية ارتفعت بنسبة 106% خلال مايو الماضي لتصل إلى 116.2 مليار ريال، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 27% إلى 27.9 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

“الإحصاء”: الميزان التجاري يحقق فائضاً يتجاوز 90 مليار ريال خلال مايو 2022

جديد المحليات
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