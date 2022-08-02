نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بالصور والفيديو.. بلدة الحلوة تشهد سيل تاريخي
02/08/2022   5:13 م

بالصور والفيديو.. بلدة الحلوة تشهد سيل تاريخي

+ = -
1132

شهدت بلدة الحلوة جنوب العاصمة الرياض سيل تاريخي واستثنائي لم تشهده منذ عشرين سنة ، حيث أن بلدة الحلوة تقع في ملتقى واديين كبيرين من أودية طويق هما الفارعة ( الجنوبي ) ومطعم ( الشمالي ) وحيث وصلا البلدة ليلة البارحة في حدث تاريخي واستثنائي لم يحصل في هذا القرن الخامس عشر الهجري إلا أربع مرات ( ١٤٠٣ – ١٤١٥- ١٤٢٤-١٤٤٤) علمًا بإنه أقيم سد في وادي مطعم بالحلوة قبل سنة ١٤٢٤ يعتبر من أكبر السدود في المملكة خفف من آثار السيول الجارفة على البلدة ، واللافت للنظر في هذا السيل وقوعه في موسم القيض وتحديدًا في نجم المرزم ، وفي شهر أغسطس وهو أجف وأحر الشهور في السنة ، اللهم زد وبارك .

بالصور والفيديو.. بلدة الحلوة تشهد سيل تاريخي

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221399.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.