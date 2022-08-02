نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > هيئتا الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية تشاركان في مهرجان جرش 2022
02/08/2022   6:34 م

هيئتا الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية تشاركان في مهرجان جرش 2022

+ = -
755

تشارك هيئتا الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022 بالأردن في الدورة 36، من 28 يوليو إلى 6 أغسطس، بمشاركة فنانين وفرق عربية.

وتتضمن مشاركة المملكة عروضا تقدمها الفرقة الشعبية في الساحة الخارجية للمهرجان، كما تحيي الفرقة الوطنية الموسيقية حفلاً يوم الجمعة 5 أغسطس على المسرح الشمالي.

ويلي ذلك عرض مشترك للفرقة الوطنية للموسيقى والكورال مع الفرقة الشعبية، ومجموعة أغانٍ فلكلورية بمشاركة 35 عازفا والكورال السعودي، وميدلي غنائي سعودي، إضافة إلى حفل غنائي على المسرح الجنوبي يوم السبت 6 أغسطس. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المهرجان يقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، منذ انطلاقته عام 1981م، ويقدم عروضاً فولكلورية أدائية لفرق أردنية وعربية وعالمية، وفعاليات ثقافية وفنية وأمسيات غنائية.

هيئتا الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية تشاركان في مهرجان جرش 2022

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221413.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.