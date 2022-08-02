بعد موافقة “الوزراء” على إنشائها.. وزير “النقل” يوضح مهام الهيئة العامة للطرق

وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للطرق، وذلك خلال جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن الهيئة العامة للطرق ستعمل على وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.
وأضاف أنها ستعمل على استدامة البنية التحتية وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة، وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنة ورفيعة. وفق “أخبار 24”.
وأشار الجاسر إلى أن القرار يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما سيمكن الوزارة من التفرغ للقيام بدورها القيادي لمنظومة النقل، والإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المكونة للمنظومة بجميع أنماط النقل.
وأوضح أن القرار يأتي كذلك ضمن حلقة مهمة لسلسلة قرارات سبق أن أصدرها مجلس الوزراء الموقر لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.