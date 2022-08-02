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جديد المحليات > حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة أغسطس
02/08/2022   6:33 م

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة أغسطس

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أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الثلاثاء)، صدور نتائج الأهلية للدورة 57 الخاصة بشهر أغسطس الحالي، للمواطنين المستحقين المسجلين في برنامج الدعم.

وأشار الحساب إلى أنه يمكن للمستفيدين التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط المخصص لذلك، كما يمكن تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً.

وكان البرنامج قد أوضح أن إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بلغ أكثر من 3.1 مليار ريال، بزيادة وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ 8 مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م. وفق “أخبار 24”.

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة أغسطس

جديد المحليات
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