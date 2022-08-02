صندوق “ركيزة” العماني يُعلن استثمار صندوق الاستثمارات بـ 1.125 مليار ريال في البنية الأساسية

أعلن الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية “ركيزة”، الذي يدار بالشراكة بين الشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية وشركة إكويتيكس، اليوم (الثلاثاء)، عن حصوله على التزام رأسمالي بقيمة 1.125 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة في البنية الأساسية.
ويأتي هذا الاستثمار تجسيداً لأهداف صندوق الاستثمارات العامة في بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، وإطلاق فرص واعدة في المملكة تُسهم في تمكين القطاعات الاستراتيجية وتطويرها وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله، وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية منير المنيري: “نسعد بالإعلان عن شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث تتشارك رؤى سلطنة عمان والمملكة فيما يتعلق بدعم تخصيص المرافق والبنى الأساسية، والذي يشكل عاملاً أساسياً لنجاح إستراتيجية الاستثمار في ركيزة فيما يتعلق بتعزيز نمو سوق رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخصخصة”. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لإكويتيكس، هيو كروسلي: “سُرِرنا بحصولنا على الالتزام الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة، مستكملين بذلك شراكتنا مع أبرز المؤسسات الاستثمارية لتحقيق التزاماتنا الأوسع من أجل تحقيق رؤية شركتنا، ونحن مستمرون في استثماراتنا وتطويرنا لمشاريع البنية الأساسية”.
وأضاف: “يُعد هذا الاستثمار إضافةً وتطوراً كبيراً في تاريخ صندوق ركيزة، ونتطلع إلى مزيد من النمو في المنطقة”.