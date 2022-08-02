مجلس الوزراء يوافق على اتفاقين لتوظيف العمالة المنزلية والعمالة مع تايلاند

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، والعمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل في مملكة تايلند.
كما وافق المجلس على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.
وقرر “الوزراء” انضمام المملكة إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وفق “أخبار 24”.