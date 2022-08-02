“السوق المالية”: ارتفاع صافي الدخل لمؤسسات السوق المالية إلى 1.43 مليار ريال بالربع الأول من 2022

استعرضت هيئة السوق المالية إحصائيات الربع الأول من العام الجاري، الذي شهد ارتفاعًا في صافي الدخل لمؤسسات السوق المالية وصل إلى 1.43 مليار ريال، مقارنة بـ1.33 مليار ريال بالربع الرابع 2021، بارتفاع بلغ 8%.
وأوضحت البيانات التي تضمنتها إحصائيات الهيئة أن إجمالي قيمة الطرح العام للأوراق المالية، ما بين أسهم وأسهم حقوق أولوية، بلغ 2.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، كما بلغ إجمالي قيمة الطرح الخاص للأوراق المالية، ما بين أسهم وأدوات دين 16.4 مليار ريال.
وبلغ عدد محافظ الأفراد في سوق الأسهم الرئيسية مصنفين حسب الجنس 10.1 مليون محفظة، بإجمالي عدد أفراد بلغ 5.9 مليون فرد، بواقع 4.4 مليون ذكور، و1.5 مليون للإناث. وفق “أخبار 24”.