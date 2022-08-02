تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار.. البنتاجون: الموافقة على صفقة لبيع أسلحة إلى السعودية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 300 صاروخ دفاعي من طراز باتريوت للمملكة بقيمة 3.05 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان اليوم (الثلاثاء) إن الصفقة المحتملة ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن الدولة الشريكة التي تعتبر قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.
وأضافت أن الصفقة ستؤدي إلى تحسين قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجديد مخزونها من صواريخ باتريوت. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن الصفقة ستشمل أيضا تسليم معدات الاتصالات ذات الصلة، ومعدات الدعم، والدعم والمساعدة الهندسية والتقنية، إضافة إلى التدريب وغيره من الخدمات اللوجستية والدعم البرنامجي.