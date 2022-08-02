كشف المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، أن أعمال لجنة الأحياء العشوائية تسير حسب الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني المعلن، وأن نسبة إنجاز أعمال الإزالة بلغت 88%، ووصل مجموع الأحياء العشوائية التي تم أو يجري إزالتها 28 حيا من أصل 32 حيا عشوائيا ستتم إزالتها.
وأكد البقمي لـ”أخبار 24″، أنه تبقى 4 أحياء عشوائية وهي (المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم وكيلو 14) ستتم إزالتها خلال الثلاثة أشهر القادمة بحيث تنتهي جميع أعمال الإزالة بنهاية أكتوبر من العام الحالي.
وأضاف أنه تم تقديم عدد من الخدمات لسكان الأحياء العشوائية تشمل، خدمات الإسكان، ونقل العفش، والسلال الغذائية وحليب الأطفال، حيث تم توفير السكن المؤقت لأكثر من 14 ألف أسرة، والسكن الدائم لـ202 أسرة، وتوفير 213 فرصة وظيفية لسكان الأحياء.
وأفاد بأن التعويضات للملاك في الأحياء العشوائية تشمل من يملك صك ملكية بحيث يعوض عن قيمة الأرض وقيمة العقار، ومن لا يملك صك ملكية يعوض عن قيمة العقار، حيث بدأ صرف التعويضات مطلع شهر يونيو الماضي، داعيا لاستكمال إجراءات تسليم التعويضات والتي تشمل توفير مخالصات من شركة الكهرباء وشركة المياه وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن عدد الأحياء العشوائية في جدة بلغ 64 حيا، 32 منها تشهد إزالة و32 منها تحت أعمال التطوير، حيث يهدف مشروع تطوير الأحياء العشوائية لتحسين جودة الحياة وتسهيل وصول جميع الخدمات للسكان.
نسبة الإنجاز في إزالة أحياء #جدة العشوائية بلغت 88%.. وانتهاء أعمال الإزالة بنهاية أكتوبر https://t.co/HDDYNo8Z0U#إزالة_الاحياء_العشوائية pic.twitter.com/QMc7dzWeTS
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 2, 2022