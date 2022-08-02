مع بدء موسم العمرة.. صدور الموافقة الكريمة برفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس اليوم الثلاثاء، عن صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة تزامناً مع بدء موسم العمرة.
وأكد السديس أن القرار يجسد اهتمام القيادة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خاصة مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.
وأضاف أن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم، مقدما الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، على ما يوليانه من عناية واهتمام بالحرمين.
وفق “أخبار 24”.