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رياضة > “الاحتراف” تقرر رسمياً: حرمان الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد.. وإيقاف حمدالله والبلوي والسعيد
03/08/2022   1:07 ص

“الاحتراف” تقرر رسمياً: حرمان الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد.. وإيقاف حمدالله والبلوي والسعيد

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قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، اليوم الثلاثاء، إيقاف محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

كما قررت لجنة الاحتراف إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي، لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

وفرضت اللجنة عقوبة إيقاف مدير الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.

كما قررت لجنة الاحتراف حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

وجاءت القرارات على خلفية شكوى نادي النصر ضد نادي الاتحاد بشأن التفاوض مع اللاعب حمدالله أثناء سريان عقده مع النصر.

“الاحتراف” تقرر رسمياً: حرمان الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد.. وإيقاف حمدالله والبلوي والسعيد

رياضة
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