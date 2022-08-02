سكان المملكة ينفقون 11 مليار ريال عبر نقاط البيع خلال أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (24 – 30 يوليو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 11.4 مليار ريال، بزيادة في قيمة العمليات 27.7%، حيث أنفق المستهلكون 1.6 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.7 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.7 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.3 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 729.7 مليون ريال على محطات الوقود، 729.4 مليون ريال على الملابس والأحذية، و781.3 مليون ريال على الصحة، و676.3 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 258.4 مليون ريال على المجوهرات، و280.7 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و373.4 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و248.9 مليون ريال على الفنادق. وفق “أخبار 24”.
كما تم إنفاق 310.9 مليون ريال على الأثاث، و267.8 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و101 مليون ريال على المنافع العامة، و95.8 مليون ريال على الاتصالات، و80 مليون ريال على التعليم.