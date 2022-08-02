أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، حكماً يقضي بفسخ عقد النكاح بلا عوض بحق “معنفة جدة”، وذلك بعد معاناتها تعنيفاً جسدياً من زوجها، أفقدها إحدى عينيها؛ وذلك بعد زواج دام 16 عاماً، أسفر عن 8 أبناء.
وعلمت “أخبار 24”، أن فسخ عقد النكاح جاء بناءً على بلاغ قدمه والد الجاني (زوج معنفة جدة) لمركز الشرطة، يفيد بأن ابنه عنَّف زوجته بوجهها وعينيها ويديها؛ ما استدعى نقلها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى شرق جدة.
كما أصدرت محكمة الأحوال الشخصية حكمين آخرين بحق حالة المعنفة نفسها، يقتضي بحضانتها لأبنائها الثمانية، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه تسليمها نفقة أبنائه، بمبلغ 650 ريالاً شهرياً لكل منهم، وكسوة العيدين وتشمل 400 ريال لكل منهم.
وأثارت حالة المعنفة ردود فعل كثيفة بعد تعرضها للعنف على يد زوجها، بالتزامن مع تدخل الجهات المختصة لحماية المعنفة، ومعاقبة مرتكب الواقعة، كما أكدت شقيقة المعنفة تعرضها لأبشع صور العنف، بما في ذلك تشويه الوجه، وقطع اللسان، بالإضافة إلى احتمالية بتر إحدى أصابعها بعد تركها تنزف لأيام.
يذكر أن معنفة جدة قد خضعت قبل عدة أشهر لعملية جراحية لعلاج الكسور التي أصابت يدها، استغرقت 9 ساعات كاملة بأحد المستشفيات شرق جدة.
بلاغ والد الجاني ضد ابنه ينتهي بفسخ عقد النكاح.. صدور 3 أحكام لصالح “#معنفة_جدة” https://t.co/UgB4R4jXhV pic.twitter.com/mq7aDvXV3h
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 2, 2022