“السعودية للكهرباء” ومصرف الراجحي يبرمان أول اتفاقية من نوعها بالمملكة للربط الإلكتروني للضمانات البنكية

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع مصرف الراجحي؛ لتقديم خدمات الربط الإلكتروني للضمانات البنكية.
وتتيح الاتفاقية أتمتة العمليات على الضمانات البنكية التي يقدمها مقاولو المشاريع التي تنعكس على مشاريع الخدمة الكهربائية لتحقيق الموثوقية في تنفيذها وفق الخطط الإستراتيجية والتشغيلية وتسهيل إجراءات التعاملات المالية والتمويلية بين الشركة والمصرف.
وتشارك في هذه الاتفاقية شركة بواتك لتقنية المعلومات التي تعمل على ربط القطاع المصرفي بقطاعات الأعمال إلكترونياً عبر منصتها الإلكترونية “بوادل”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”السعودية للكهرباء” المهندس خالد القنون أن الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي الذي تشهده الشركة التي تسعى إلى تطوير جميع خدماتها في شتى المجالات.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستكمل عملية التحول الرقمي التي بدأتها الشركة، وتعكس التزامها الجاد باستخدام أحدث ما وصلت إليه التقنيات لتعزيز الموثوقية في العمليات المالية لخدمة شركاء الشركة من مقاولين وموردين. وفق “أخبار 24”.
من جهته، بين الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل أن الخدمة تعد الأولى من نوعها في ربط القطاع المصرفي بقطاع الأعمال إلكترونياً لإصدار الضمانات البنكية رقمياً، وتأتي تعزيزاً لبرنامج تطوير القطاع المالي وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن الشركة تعد من الشركات المبادرة في إطلاق هذا المشروع، حيث تهدف إلى تطوير أساليب تنفيذ الأعمال والوصول إلى التحول الرقمي.