“الصناعة” و”النقل” تتفقان على استغلال الرمال حول الطرق.. وتتيح ذلك بترخيص

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لاستغلال الرمال المتحركة المترسبة على الطرق نتيجة الظروف المناخية والمترتب عليها تأثير سلبي.
وتهدف المذكرة لتعزيز التنمية المستدامة بزيادة العمر الافتراضي لاحتياطيات الموارد المعدنية الحالية، والحفاظ على البيئة والحد من الهدر، وخلق موارد جديدة؛ لتأمين الرمل من بيئات بديلة لترسيب الخام، وتقليل الاعتمادية على موارد خام الرمل من مجاري الأودية.
وبحسب مذكرة التفاهم فإنه سيتم النظر في إمكانية الاستفادة من الخامات المعدنية “خام الرمل” الموجودة على الطرق خارج النطاق العمراني بما يحقق المحافظة على الطرق ودرء الخطر عن سالكيها.
كما سيتم التنسيق بين الطرفين لضمان الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية، وتسهيل وتوضيح الإجراءات اللازمة لإصدار الرخص التعدينية لمقاولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية. وفق “أخبار 24”.
وسيتم عبر المذكرة دراسة الفرص الممكنة؛ لتحقيق الاستفادة من المشاريع الحكومية ورفع مستوى وعي المقاولين والمشغلين بأهمية الخامات المعدنية وإمكانية الاستفادة منها عبر التقدم بطلب الحصول على رخصة تعدينية لاستغلالها.
حضر التوقيع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي.