تضمنت تغيير مسمى الواجهة وتطويرها .. “روشن” توقع اتفاقية رعاية الواجهة البحرية بجدة

وقعت شركة “روشن” المطور العقاري الوطني والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة روتانا ستار نيون اتفاقية تسمية ورعاية واجهة جدة البحرية وتحويل مسماها إلى “واجهة روشن البحرية”.
وتعد الواجهة البحرية أحد أهم معالم جدة التي أعيد تطويرها وافتتاحها عام 2017، ويزورها ما يقارب 55 مليون زائر سنويا، وتمتد على ساحل البحر الأحمر بطول 4 كيلومترات وتتكون من 7 مناطق ترفيهية متنوعة تستهدف العائلات والأطفال.
وتعتزم روشن تسمية الواجهة ورعايتها وتطويرها بما يتناغم مع جهودها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتوفير جودة حياة أعلى لمواطني وسكان المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة روشن مطور عقاري وطني، وتهتم بتقديم مستويات معيشية عالية الجودة للسعوديين ودعم جهود الحكومة لزيادة معدلات ملكية المنازل، وسبق أن أطلقت مشروع العروس بجدة، وهو ثاني مشاريعها بعد مجتمع سدرة بالرياض.