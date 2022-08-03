طقس اليوم.. استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية بمعظم المناطق مع غبار وبرد ببعض المدن

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع أن التقرير أن تكون الفرصة لا تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة.
وأضاف أن الحالة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة في مكة المكرمة، و40 درجة في المدينة المنورة، و41 درجة في الرياض، و44 درجة في الدمام، و38 درجة في جدة).