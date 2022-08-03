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رياضة > “الشباب” يواصل التدريب على فترتين.. و”اليامي” يُغادر المعسكر
03/08/2022   9:30 ص

“الشباب” يواصل التدريب على فترتين.. و”اليامي” يُغادر المعسكر

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واصل فريق الشباب، مساء أمس (الثلاثاء) تدريباته في معسكره الخارجي على فترتين تدريبتين صباحية ومسائية.

ونفذّ اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية تمارين تكتيكية اشتملت على الضغط على حامل الكرة والاستحواذ، ثم أخضع المدير الفني اللاعبين لتمارين تقوية عضلات وتحمل في الصالة الرياضية.

وانطلقت الحصة التدريبية المسائية بتمارين إحماء وتسخين ثم تمارين لياقية مُكثفة عبر عدة محطات لرفع المعدل اللياقي، ثم قسم المدير الفني اللاعبين إلى عدة مجموعات طبقوا من خلالها جملاً فنية منوعة.

واختتم المدير الفني الحصة التدريبية بمناورة في منتصف الملعب؛ حيث نفّذ من خلالها اللاعبون عدة تطبيقات تكتيكية. وفق “أخبار 24”.

وغادر لاعب فريق الشباب محمد اليامي مقر معسكر النادي للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي في تركيا.

“الشباب” يواصل التدريب على فترتين.. و”اليامي” يُغادر المعسكر

رياضة
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