مسلي آل معمر: سندرس قرارات “الاحتراف”.. وحقوق النصر لا تنازُل عنها

علق رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، على قرارات لجنة الاحتراف تجاه نادي الاتحاد في قضية التسجيلات.
وغردّ آل معمر، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء):”حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي.. سندرس قرارات لجنة الإحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق”.
وقررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، في وقت سابق من اليوم، إيقاف محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، كما قررت حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.
حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي.
سندرس قرارات لجنة الإحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق.
— مسلّي آل معمر (@musalli9) August 2, 2022