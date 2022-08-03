” إس تي سي” تعلن ارتفاع أرباحها للنصف الأول إلى 5.8 مليار ريال وتوزع 10% أرباحاً عن الربع الثاني

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس.تي.سي”، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع أرباحها إلى أكثر من 5.87 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2022.
وأوضحت الشركة أن الزيادة في الأرباح تقدر بنحو 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021 الذي بلغت أرباحه أكثر من 5.77 مليون ريال.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 2.34 مليار ريال، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح والربح التشغيلي بمبلغ 1,415 مليون ريال وبمبلغ 811 مليون ريال (على التوالي).
وأشارت الشركة في بيان لها على “تداول”، إلى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% وبواقع ريال واحد للسهم عن الربع الثاني، مبينة أن إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 2.50 مليون سهم حتى نهاية الربع الثاني.
وأبانت أن هذه التوزيعات تأتي تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من العام الماشي 2021. وفق “أخبار 24”.