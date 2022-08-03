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جديد المحليات > “التعليم” تطلق الملتقيات العلمية الصيفية بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة
03/08/2022   1:44 م

“التعليم” تطلق الملتقيات العلمية الصيفية بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة

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أطلقت وزارة التعليم الملتقيات العلمية الصيفية في عسير والطائف وجدة والقصيم، إضافةً إلى 17 منطقة ومحافظة، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة، والطلبة الموهوبين، وذلك بهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية، إلى جانب رفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.

وتستمر الملتقيات لمدة أربعة أسابيع بدءاً من 2 إلى 27 محرم الجاري تحت شعار: “قدرات طلابية منافسة عالمياً”، وتتضمن أربعة مسارات علمية، تتمثل في الطاقة النظيفة: (غاز الهيدروجين واستخداماته)، والمباني الخضراء، والاقتصاد الكربوني، وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوت وإنترنت الأشياء وعلماء المستقبل (صديق البيئة والمسابقات العلمية).

وتشتمل الملتقيات العلمية الصيفية على العديد من البرامج والفعاليات والورش التدريبية، والزيارات الميدانية العلمية والثقافية لعدد من الجهات المتخصصة والجامعات، وكذلك البرامج الترفيهية المصاحبة؛ لتنمية مهارات الطلبة المعرفية وقدراتهم وإثرائهم بالمعارف المتنوعة والمتجددة، وتدريبهم على رفع جاهزيتهم لسوق العمل، ضمن أجواء تحفيزية وبيئة تلبي جميع احتياجاتهم وطموحاتهم ومواهبهم. وفق “أخبار 24”.

وزارة التعليم

“التعليم” تطلق الملتقيات العلمية الصيفية بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة

جديد المحليات
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