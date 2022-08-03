نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أمس (الثلاثاء)، صورة نادرة ومذهلة لمجرّة تبعد 500 مليون سنة ضوئية عن الأرض، ويطلق عليها مجرّة عجلة العربة.
وتظهر حلقات هذه المجرة بوضوح في الصورة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب، عن الصور التي سبق والتقطها تلسكوب هابل الفضائي.
ويعتقد علماء الفلك أن مجرة عجلة العربة كانت في الأساس مجرة حلزونية، كمجرة درب التبانة التي تضم الأرض، لكن حدثاً كبيراً أعطاها شكلها، ومن المرجح أن يكون هذا الحدث هو الاصطدام بمجرة أخرى أصغر.
وأدى الاصطدام، إلى تَشَكُّل حلقتين انطلاقاً من النقطة الرئيسية للاصطدام، على طريقة التموجات الدائرية التي يُحدثها إلقاء حصاة في الماء، ومن هنا أُطلِقت عليها هذه التسمية.
وتضمنت الصورة المركبة المأخوذة من المراقبة بواسطة اثنتين من أدوات التلسكوب العلمية، مجرتين صغيرتين أخريين، بالإضافة إلى عدد من المجرات الأخرى في الخلفية.
وكان تلسكوب جيمس ويب الذي بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار اُرسل إلى الفضاء قبل نحو سبعة أشهر، وهو يتمركز راهناً على بعد نحو 1,5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض. وفق “أخبار 24”.